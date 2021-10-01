В США запретили продажу систем нагревания табака IQOS

И вот, почти год спустя, Комиссия по международной торговле США (ITC) всё запретила Altria и Philip Morris продавать в США свои устройства для нагрева табака, выходящие под маркой IQOS, передаёт The Wall Street Journal.

В случае, если назначенная административная проверка подтвердит правомерность решения ITC, то Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября 2021 года. Само же постановление вступит в силу после его утверждения президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.