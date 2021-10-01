В США запретили продажу систем нагревания табака IQOS

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В США запретили продажу систем нагревания табака IQOSДело набирает серьёзные обороты
В январе 2021 года компания RJ Reynolds Tobacco, являющаяся главным конкурентом Altria и Philip Morris, подала против них иск в суд. В нём она обвиняла их в «воровстве» технологии нагревания табака.
Якобы ранее эту же технологию запатентовали инженеры ReynoldsAmerican для дальнейшего использования в Glo и вейпах Vype и Vuse.
Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации.
RJ Reynolds Tobacco
И вот, почти год спустя, Комиссия по международной торговле США (ITC) всё запретила Altria и Philip Morris продавать в США свои устройства для нагрева табака, выходящие под маркой IQOS, передаёт The Wall Street Journal.
В случае, если назначенная административная проверка подтвердит правомерность решения ITC, то Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября 2021 года. Само же постановление вступит в силу после его утверждения президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.