В США запретили сертификацию новых моделей иностранных дронов

Решение основано на оценке рисков для национальной безопасности. Власти США считают, что импортные дроны несут угрозу из-за возможного несанкционированного наблюдения, утечки данных и уязвимостей в цепочках поставок. Запрет не распространяется на уже сертифицированные и проданные модели, которые можно использовать дальше.

Для компаний это означает, что они не смогут получить разрешение FCC на продажу в США новых аппаратов и их ключевых компонентов. DJI, на долю которой приходится более половины американского рынка коммерческих дронов, выразила разочарование решением. Ранее компания заявляла, что её включение в «покрытый список» FCC фактически запретит вывод новых моделей в США.