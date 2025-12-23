В США запретили сертификацию новых моделей иностранных дронов

Опубликовано 23 декабря 2025, 14:061 мин.
В США запретили сертификацию новых моделей иностранных дроновРешение объясняют соображениями национальной безопасности
Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила сертификацию новых моделей дронов иностранного производства. Под ограничение попали китайские компании DJI и Autel, а также все прочие зарубежные производители и поставщики комплектующих.
Решение основано на оценке рисков для национальной безопасности. Власти США считают, что импортные дроны несут угрозу из-за возможного несанкционированного наблюдения, утечки данных и уязвимостей в цепочках поставок. Запрет не распространяется на уже сертифицированные и проданные модели, которые можно использовать дальше.
Для компаний это означает, что они не смогут получить разрешение FCC на продажу в США новых аппаратов и их ключевых компонентов. DJI, на долю которой приходится более половины американского рынка коммерческих дронов, выразила разочарование решением. Ранее компания заявляла, что её включение в «покрытый список» FCC фактически запретит вывод новых моделей в США.