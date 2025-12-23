Наука и технологии
Опубликовано 23 декабря 2025, 14:06
1 мин.

В США запретили сертификацию новых моделей иностранных дронов

Решение объясняют соображениями национальной безопасности
Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила сертификацию новых моделей дронов иностранного производства. Под ограничение попали китайские компании DJI и Autel, а также все прочие зарубежные производители и поставщики комплектующих.
Решение основано на оценке рисков для национальной безопасности. Власти США считают, что импортные дроны несут угрозу из-за возможного несанкционированного наблюдения, утечки данных и уязвимостей в цепочках поставок. Запрет не распространяется на уже сертифицированные и проданные модели, которые можно использовать дальше.

Для компаний это означает, что они не смогут получить разрешение FCC на продажу в США новых аппаратов и их ключевых компонентов. DJI, на долю которой приходится более половины американского рынка коммерческих дронов, выразила разочарование решением. Ранее компания заявляла, что её включение в «покрытый список» FCC фактически запретит вывод новых моделей в США.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
