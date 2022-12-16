Наука и технологии
09:56, 16 декабря 2022
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В США запретили устанавливать TikTok на правительственные смартфоны

Назвав сервис «троянским конём» КНР

Накануне сенат США одобрил свежий законопроект. Он призван запретить использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах, принадлежащих федеральному правительству.

В США запретили устанавливать TikTok на правительственные смартфоны

Фото: The Guardian

Стоит отметить, что "закон о запрете TikTok на правительственных устройствах", который был ранее представлен сенатором-республиканцем Джошем Хоули, был поддержан единогласно.

TikTok — это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьёзная угроза безопасности для Соединенных Штатов <...> Штаты по всей территории США запрещают TikTok на правительственных устройствах. Пришло время Джо Байдену и демократам помочь сделать то же самое.

Джош Хоули

Следующий шаг — проголосовать за новые правила в палате представителей. Только после этого закон будет подан на подпись президенту США Джо Байдену.

Источник:Интерфакс
Теги:
#TikTok
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#сша
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