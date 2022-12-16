В США запретили устанавливать TikTok на правительственные смартфоны

TikTok — это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьёзная угроза безопасности для Соединенных Штатов <...> Штаты по всей территории США запрещают TikTok на правительственных устройствах. Пришло время Джо Байдену и демократам помочь сделать то же самое.