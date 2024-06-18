В США запретят продажи любых моделей БПЛА DJI из-за связи с Китаем

Это китайская компания, 6% акций которой контролируются госучреждениями КНР, отсюда и название закона. А доля мирового рынка, занимаемого DJI, составляет порядка 70%.

В связи с этим американские законодатели считают, что продажа в США дронов этого производителя угрожает национальной безопасности страны. Законопроект предполагает запрет на продажу любых моделей БПЛА DJI после одобрения документа Сенатом и подписания президентом. Модели, произведённые и проданные в США до принятия закона, не учитываются.

Законодатели опасаются, что новые модели DJI могут программно «контролироваться Компартией КНР».

«DJI представляет неприемлемую угрозу национальной безопасности, и давно пора убрать дроны, произведённые коммунистическим Китаем, из Америки», — заявила, комментируя законопроект, его главный идеолог, представитель республиканской партии из Нью-Йорка Элиза Стефаник.