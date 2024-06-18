Наука и технологии
Опубликовано 18 июня 2024, 18:45
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В США запретят продажи любых моделей БПЛА DJI из-за связи с Китаем

Это шаги по усилению национальной безопасности Штатов
Новый законопроект Countering CCP Drones Act, или Закон о противодействии беспилотникам КПК (Компартии Китая), прошёл все профильные комитеты в Палате представителей Конгресса США для запреты в стране дронов компании DJI.
В США запретят продажи любых моделей БПЛА DJI из-за связи с Китаем
© Dexter Fernandes / Unsplash

Это китайская компания, 6% акций которой контролируются госучреждениями КНР, отсюда и название закона. А доля мирового рынка, занимаемого DJI, составляет порядка 70%.

В связи с этим американские законодатели считают, что продажа в США дронов этого производителя угрожает национальной безопасности страны. Законопроект предполагает запрет на продажу любых моделей БПЛА DJI после одобрения документа Сенатом и подписания президентом. Модели, произведённые и проданные в США до принятия закона, не учитываются.

Законодатели опасаются, что новые модели DJI могут программно «контролироваться Компартией КНР».

«DJI представляет неприемлемую угрозу национальной безопасности, и давно пора убрать дроны, произведённые коммунистическим Китаем, из Америки», — заявила, комментируя законопроект, его главный идеолог, представитель республиканской партии из Нью-Йорка Элиза Стефаник.

Источник:tom's Hardware
Автор:Андрей Кадуков
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