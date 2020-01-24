В США запретят заведениям отказываться от оплаты наличкой

Так, новый закон вынудит нью-йоркские заведения общественного питания, отказывающиеся принимать оплату наличными, столкнуться со штрафом в размере 1 тыс долларов в случае первого нарушения и 1,5 тыс долларов за каждое повторное нарушение. В случае, если закон получит поддержку со стороны мэра города Билла Де Блазио, он вступит в силу уже к концу 2020 года.

”Какими бы ни были у бизнеса на то причины, потребители должны иметь право выбирать способ оплаты, который им удобнее”, — заявил городской советник, демократ Ритчи Торрес.