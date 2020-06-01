В США запустили аренду самокатов, которые самостоятельно возвращаются на парковку

Речь идет о парке, состоящем из 100 единиц транспортного средства с дистанционным управлением — все они появились в городе Пичтри Корнерс в США. Отличительное особенностью данных самокатов является то, что на них можно ездить лишь в радиусе 5 км, в ином случае они могут не совсем корректно добираться до парковки.

Отмечается, что данное испытание является первым среди себе подобных на дорогах общего пользования. Что интересно, пользователи получат возможность выбрать себе самокат при помощи специального приложения, после чего прокатиться на нем и оставить там, где поездка закончилась. Самокат же сам, без чьей-либо помощи, должен будет вернуться на “базу”.

Транспортное средство было представлено компанией Go X, а разработкой системы удаленного позиционирования занималась Tortoise.