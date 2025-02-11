В США запустили самый быстрый суперкомпьютер для запуска стратегических и секретных задач

Он построен в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) в Калифорнии и предназначен для выполнения стратегических и секретных задач, включая поддержку ядерного арсенала США без проведения подземных испытаний, запрещённых с 1992 года.

El Capitan обошёлся в $600 млн и был введён в строй в ноябре 2024 года. Его мощность достигла 1.742 эксафлопс по тесту Linpack, что сделало его третьим в мире суперкомпьютером, достигшим эксафлопсных вычислений.

Пиковая производительность El Capitan составляет 2.746 эксафлопс, что превосходит предыдущего лидера Frontier (1.353 эксафлопс).

Система построена на базе 44 544 ускоренных процессоров AMD MI300A с 11 млн вычислительных ядер. Каждый чип объединяет процессор EPYC Genoa, графические ядра CDNA3 и 128 ГБ высокоскоростной памяти.

Новый суперкомпьютер заменит Sierra, который остаётся в эксплуатации, но уже занимает лишь 14-е место в рейтинге Top500.