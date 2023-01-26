В США запустят биткоин-ферму, работающую напрямую от атомной электростанции

Только за 2022 год майнинг данного типа цифровых денег привёл к выбросу 86,3 млн тонн углекислого газа. В связи с этим всё чаще можно услышать разговоры об использовании ядерной энергии для питания биткоин-ферм.

Так, например, компания по производству электроэнергии Talen Energy объявила о завершении строительства центра обработки данных рядом с атомной электростанцией в Пенсильвании. Именно она будет использоваться в качестве биткоин-фермы.

Ожидается, что использование атомной энергетики значительно снизит углеродный след майнинга биткоина.

Напомним, что за последнее время биткоин сумел стать дороже. По мнению некоторых экспертов, это явный намёк на потенциальный дальнейший рост криптовалюты после продолжительной криптозимы.