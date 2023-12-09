В США запустят массовое производство человекоподобных роботов «общего назначения»

Завод находится в городе Тангент, штат Орегон, и с 2016 года выпустил около 100 роботов-гуманоидов. Одним из заказчиков Agility Robotics является компания Amazon, которой производитель поставил для тестирования своих роботов Digit.

В планах компании переехать в соседний с Тангентом город Салем, где появится возможность расширить производство, и тогда компания сможет выпускать порядка 10 тысяч андроидов в год. Речь идёт о роботах «общего назначения», которые смогут ходить и выполнять рабочие задачи вместе с человеком.

«Мы уделяем первоочередное внимание тому, чтобы как можно быстрее начать выпускать роботов. Главный план состоит в том, чтобы как можно скорее создать гуманоидов общего назначения», — заявил генеральный директор Agility Robotics Дэмион Шелтон.