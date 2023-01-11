В США защитят гражданские самолёты от 5G-излучения

С их помощью воздушные судны будут более устойчивыми к 5G-волнам в C-диапазоне. Установка одобренных фильтров планируется уже к началу 2024 года.

Сообщается, что данный шаг предпринят на фоне опасений, что услуги 5G могут создавать помехи для высотомеров самолётов, которые предоставляют данные об их высоте над землей и имеют решающее значение для посадки в плохую погоду.

Отметим, что предлагаемая директива лётной годности, которая вступит в силу в феврале 2024 года, очень сильно напоминают таковую, вступившую в силу в ещё декабре 2021-го. Она, в свою очередь, запретила пассажирские и грузовые полёты вблизи беспроводных передатчиков 5G C-Band, если только FAA специально не одобрит их.