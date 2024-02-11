В США засудят Amazon за навязывание дорогих товаров

В иске сказано, что рекомендательный алгоритм Amazon Buy Box скрывает от покупателей предложения с наиболее низкими ценами и быстрой доставкой. И присходит это в 98% случаев.

Истцы считают, что алгоритм обеспечивает заработок и Amazon, и продавцам, которые участвуют в программе Fulfillment By Amazon. Эти продавцы платят Amazon за услуги по хранению, упаковке, доставке и возврату заказов.

Сумма, которую в качестве ущерба затребовали истцы, не разглашается.