В США засудят сайты для «раздевания» реальных женщин с помощью ИИ

Интерфейс таких сайтов позволяет загружать обычные фотографии женщин и девочек в одежде и с помощью ИИ генерировать их точные «раздетые» копии. Как отмечается в иске прокурора Чиу, работа таких ресурсов нарушает государственные и федеральные законы Штатов о дипфейк-порнографии, создании порно из мести, а также материалах, связанных с сексуальным насилием над детьми.

И такие сайты крайне популярны, в том числе у людей с девиантным поведением: только за первые шесть месяцев 2024 года такие сайты посетили более 200 млн раз.

В иске требуется блокировка и последующее удаление этих сайтов, штрафы и судебный запрет на будущие незаконные действия.

«Генеративный ИИ имеет огромные перспективы, но, как и в случае со всеми новыми технологиями, существуют непредвиденные последствия и преступники, стремящиеся использовать новую технологию в своих интересах. Мы должны чётко понимать, что это не инновация — это сексуальное насилие», — заявил в интервью прокурор Сан-Франциско.