В США засудят Twitter за разглашение пользовательских данных

Как сообщается, соцсеть нарушила указ Федеральной торговой комиссии США от 2011 года о защите персональных данных пользователей. Как выяснилось, в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 Twitter предоставлял рекламодателям номера телефонов и адреса электронной почты пользователей. При этом соцсеть никак не отмечала этот момент в пользовательском соглашении.

Теперь Twitter грозит штраф в $150 млн за нарушение законов и несоблюдение правил защиты пользовательских данных. Соцсеть планирует оплатить штраф и исправить все допущенные ошибки.