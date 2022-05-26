В США засудят Twitter за разглашение пользовательских данных

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В США засудят Twitter за разглашение пользовательских данныхСоцсеть выплатит серьёзный штраф
Министерство юстиции США опубликовало на своём сайте информацию об иске, поданном властями США к соцсети Twitter за введение пользователей в заблуждение и неправомочное использование их персональных данных.
Как сообщается, соцсеть нарушила указ Федеральной торговой комиссии США от 2011 года о защите персональных данных пользователей. Как выяснилось, в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 Twitter предоставлял рекламодателям номера телефонов и адреса электронной почты пользователей. При этом соцсеть никак не отмечала этот момент в пользовательском соглашении.
Теперь Twitter грозит штраф в $150 млн за нарушение законов и несоблюдение правил защиты пользовательских данных. Соцсеть планирует оплатить штраф и исправить все допущенные ошибки.