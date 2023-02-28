В США заявили, что беспилотники, атаковавшие Белгород, несли британскую взрывчатку

Это удалось выяснить по снимкам обломков беспилотников и боеприпасов, размещённых в социальных сетях. На них можно заметить маркировки L23A1 и PE8.

Обозреватели утверждают, что это маркировка боеприпасов со взрывчаткой, которую используют британские военные. В The Drive уверены, что Британия передала Украине эту взрывчатку.

Поэтому не сомнений, что это были украинские беспилотники. Всего их были три. Известно, что один из них влетел в окно многоквартирного дома.