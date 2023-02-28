В США заявили, что беспилотники, атаковавшие Белгород, несли британскую взрывчатку

22:25, 28 февраля 2023
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В США заявили, что беспилотники, атаковавшие Белгород, несли британскую взрывчаткуОб этом заявило крупное американское издание
Американское издание The Drive заявило, что беспилотники, атаковавшие российский Белгород вечером 27 февраля, несли взрывчатку, которая используется в британской армии.
Фото: Bne.eu
Это удалось выяснить по снимкам обломков беспилотников и боеприпасов, размещённых в социальных сетях. На них можно заметить маркировки L23A1 и PE8.
Обозреватели утверждают, что это маркировка боеприпасов со взрывчаткой, которую используют британские военные. В The Drive уверены, что Британия передала Украине эту взрывчатку.
Поэтому не сомнений, что это были украинские беспилотники. Всего их были три. Известно, что один из них влетел в окно многоквартирного дома.