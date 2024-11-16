Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 00:00
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В США заявили, что их Космические силы при Трампе станут более «наступательными»

Уже готов объёмный документ
В США после выборов вдруг начался кардинальный разворот в отношении к Трампу на всех уровнях. Например, внезапно многие военные аналитики стали делать заявления, что Трамп изменит и стратегию поведения созданных в его первый президентский срок Космических сил США.
В США заявили, что их Космические силы при Трампе станут более «наступательными»

© U.S. Air Force Photos by Senior Airman Caleb House

Миссия Космических сил — «противодействие растущим космическим угрозам со стороны Китая и России». Это «ключевой элемент стратегии национальной безопасности» Штатов. Поэтому во второй срок президентства Трампа Космические силы могут стать более «наступательными».

По информации портала SpaceNews, уже готов 900-страничный документ под названием «Проект 2025». Этот документ предназначен в качестве потенциального плана для новой Администрации. И по этому поводу уже были консультации непосредственно с избранным президентом.

Как отмечается, что, «хотя Трамп не одобрил весь масштаб проекта 2025, многие предложения перекликаются с его политикой первого срока и предвыборной риторикой, что заставляет аналитиков ожидать, что новый президент может частично включить это в подход своей администрации».

«Проект 2025» — «призыв к Космическим силам принять наступательные стратегии». В документе подчёркивается необходимость того, «чтобы США продемонстрировали более мощный потенциал сдерживания в космосе».

«В документе подход администрации Байдена критикуется как чрезмерно оборонительный, предполагается, что нынешняя политика слишком сильно опирается на оборонительные методы, такие как разделение, манёвр и восстановление, для защиты американских активов», — сказано в материале.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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