В США заявили, что новые двигатели ракеты Long March 12 — путь Китая к Луне

По мнению Кларка, этого КНР сможет достичь посредством перспективных двигателей YF-100, которыми при выведении новых спутников был оснащён одноразовый двухступенчатый носитель грузоподъёмностью 12 тонн: ракета была запущена на низкую околоземную орбиту. По информации источника, этими же двигателями оснащена перспективная ракета Long March 10, которую планируется использовать для полётов на Луну.

Судя по всему, Long March 12 станет следующим поколением «лунных» ракет, а четыре экспериментальные модифицированные двигателя, которые получила эта ракета, лягут в основу обновлённой миссии.

Кроме того, Кларк уверен, что ракета Long March 12 получит многоразовую конфигурацию, — Китай будет использовать носитель для запуска систем спутникового интернета.