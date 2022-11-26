В США заявили, что Россия готовится к противостоянию в Арктике

По словам обозревателя, «Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим, и наращивает там своё военное присутствие». По его мнению, об этом также говорит развитие и расширение авиабазы Нагурское. Изначально, база, созданная в 1950-х годах, использовалась в качестве метеостанции и коммуникационного форпоста между материковой частью Евразии и Северным полюсом, и представляет собой объект в форме трилистника.

С авиабазы Нагурское взлетают истребители-перехватчики МиГ-31. На территории базы в дальнейшем могут появиться боевые машины «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

«Когда эти машины могут быть отправлены в Арктику, пока неясно. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства этих машин в больших количествах», — рассуждает автор.