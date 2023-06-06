В США заявили, что смогли восстановить потерпевший крушение НЛО

По словам Киркпатрика, специалистам ведомства удалось практически полностью восстановить такой корабль. Представитель Минобороны США отметил, что анализ аппарата и извлечённых объектов подтвердил их внеземное происхождение.

При этом физически такой летательный аппарат продемонстрирован не был.