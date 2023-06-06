В США заявили, что смогли восстановить потерпевший крушение НЛО

19:46, 06 июня 2023
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В США заявили, что смогли восстановить потерпевший крушение НЛОНо доказательств не предоставили
Директор отдела Министерства обороны США по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик, ранее заявивший об изучении Пентагоном более 650 случаев встреч с НЛО и показавший видеозаписи появления подобных объектов, заявил о ещё более «сенсационном» открытии.
По словам Киркпатрика, специалистам ведомства удалось практически полностью восстановить такой корабль. Представитель Минобороны США отметил, что анализ аппарата и извлечённых объектов подтвердил их внеземное происхождение.
При этом физически такой летательный аппарат продемонстрирован не был.