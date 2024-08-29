В США заявили, что телефон Павла Дурова взломали спецслужбы Франции и ОАЭ

Опубликовано 29 августа 2024, 15:001 мин.
В США заявили, что телефон Павла Дурова взломали спецслужбы Франции и ОАЭИз-за террористов
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что в 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ провели совместную операцию по взлому личного iPhone основателя и владельца Telegram Павла Дурова.
Якобы была проведена целая кибероперация под названием Purple Music. Это произошло за год до ланча Дурова с президентом Франции Макроном.
Телефон якобы был взломан из-за того, что арабские и французские силовые ведомства были обеспокоены использованием Telegram боевиками и вербовщиками исламистских террористических организаций.
В ходе ланча Макрон предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но Дуров отказался. В 2021 году Дуров получил французское гражданство, на основании которого его теперь могут осудить.