В США заявили, что телефон Павла Дурова взломали спецслужбы Франции и ОАЭ

Якобы была проведена целая кибероперация под названием Purple Music. Это произошло за год до ланча Дурова с президентом Франции Макроном.

Телефон якобы был взломан из-за того, что арабские и французские силовые ведомства были обеспокоены использованием Telegram боевиками и вербовщиками исламистских террористических организаций.

В ходе ланча Макрон предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но Дуров отказался. В 2021 году Дуров получил французское гражданство, на основании которого его теперь могут осудить.