В США заявили, что у России есть серьёзное противоспутниковое оружие

23:08, 19 апреля 2023
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В США заявили, что у России есть серьёзное противоспутниковое оружиеИ назвали несколько систем
В США назвали противоспутниковые системы, которыми располагает Россия.
В публикации упоминается мобильная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей», которая предназначена для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах. Также речь идёт о системе противоракетной обороны А-235, способной перехватывать цели на расстоянии до 1500 км и высоте до 800 км.
Истребитель-перехватчик МиГ-31Д может переносить противоспутниковые ракеты. Со спутниками может бороться и российская лазерная система «Пересвет», которой могут оснащать самолёт Ил-76. Также обозреватели назвали постановщик радиоэлектронных помех самолёт Порубщик-2, который займёт место действующего Ил-22ПП.