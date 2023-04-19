В США заявили, что у России есть серьёзное противоспутниковое оружие

В публикации упоминается мобильная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей», которая предназначена для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах. Также речь идёт о системе противоракетной обороны А-235, способной перехватывать цели на расстоянии до 1500 км и высоте до 800 км.

Истребитель-перехватчик МиГ-31Д может переносить противоспутниковые ракеты. Со спутниками может бороться и российская лазерная система «Пересвет», которой могут оснащать самолёт Ил-76. Также обозреватели назвали постановщик радиоэлектронных помех самолёт Порубщик-2, который займёт место действующего Ил-22ПП.