В США заявили, что всё секретное оборудование будет снято с переданных Украине танков Abrams

20:56, 09 мая 2023
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В США заявили, что всё секретное оборудование будет снято с переданных Украине танков AbramsМашины поставят на Украину, скорее всего, не раньше осени
В США начали говорить, что танки Abrams, которые должны были как можно быстрее поставить на Украину, попадут туда не ранее осени — с них снимут всё оборудование, чувствительное для попадания в руки российских военных.
По информации, сначала Пентагон планировал отправить Украине «Абрамсы» новейшей модели M1A2, но потом от этой идеи отказались из-за затягивания отправки танков. Было принято решение передать Abrams M1A1 в количестве 30 единиц.
«Эти мощные танки ещё месяцы не смогут попасть на поле боя, <...> в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил», — отмечено в публикации журнала USA Today.