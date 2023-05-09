В США заявили, что всё секретное оборудование будет снято с переданных Украине танков Abrams

По информации, сначала Пентагон планировал отправить Украине «Абрамсы» новейшей модели M1A2, но потом от этой идеи отказались из-за затягивания отправки танков. Было принято решение передать Abrams M1A1 в количестве 30 единиц.

«Эти мощные танки ещё месяцы не смогут попасть на поле боя, <...> в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил», — отмечено в публикации журнала USA Today.