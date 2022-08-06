В США заявили о дефиците рабочей силы для оборонных компаний

О таких проблемах заявили такие известные производители вооружений и техники, как Northrop Grumman, Honeywell, Huntington Ingalls Industries, Lockheed Martin и Textron. Но одной из самых проблемных в этом отношении стала компания Raytheon.

Компания смогла снова нанять только четверть от временно уволенных в начале года сотрудников. При этом планировалось трудоустройство только 2 тысяч инженеров, а смогли нанять 5 тысяч сотрудников всего. Подрядчики компании, из-за нехватки рабочей силы и комплектующих, вынуждены увеличивать время выполнения заказов в 2-3 раза.

«Единственное, что решит проблему доступности рабочей силы — мне не хочется об этом говорить, — это замедление темпов роста экономики, потому что сейчас просто не хватает рабочей силы для всех наших поставщиков», — отметил исполнительный директор Raytheon Грег Хейс.