Наука и технологии
Сегодня 15:00
В США заявили о необходимости разработки альтернативы китайским сетям 5G
И все из-за возможной угрозы информационной безопасности, исходящей от китайского оборудования
Американский министр обороны Марк Эспер выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты призывают всех своих союзников отказаться от китайской технологии 5G — вместо нее США предлагают разработать собственную альтернативу.
Заявление о необходимости разработки альтернативы китайским сетям 5G произошло в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Именно там Эспер также высказался и о собственных опасениях, связанных с использованием китайских разработок, так как они, по его мнению, представляют серьезную угрозу национальной безопасности стран Запада.
”И мы призываем наших союзников разрабатывать альтернативы. Повторю, мы ни в коем случае не хотим конфликта с Пекином. Но мы хотим, чтобы КНР придерживалась существующих правил, международного права”, — отдельно отметил американский министр.