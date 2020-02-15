В США заявили о необходимости разработки альтернативы китайским сетям 5G

Заявление о необходимости разработки альтернативы китайским сетям 5G произошло в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Именно там Эспер также высказался и о собственных опасениях, связанных с использованием китайских разработок, так как они, по его мнению, представляют серьезную угрозу национальной безопасности стран Запада.

”И мы призываем наших союзников разрабатывать альтернативы. Повторю, мы ни в коем случае не хотим конфликта с Пекином. Но мы хотим, чтобы КНР придерживалась существующих правил, международного права”, — отдельно отметил американский министр.