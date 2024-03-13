Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 12:45
1 мин.

В США заявили о постоянном нарушении авторских прав на площадках, торгующих NFT

Нарушения масштабные
Бюро по авторским правам США (USCO) и Бюро по патентам и товарным знакам (USPTO) опубликовали отчёт совместного исследования по запросу Сената от 2022 года касательно нарушения авторских прав, связанных с NFT.

В отчёте сказано, что действующие американские законы об интеллектуальной собственности достаточно надёжны, чтобы бороться с нарушением авторских прав или товарных знаков в NFT. Однако объём нарушения авторских прав беспрецедентно огромный.

Проблема в том, что при создании, а особенно покупке цифрового сертификата подлинности, передающего право собственности на коллекционную вещь, покупатель зачастую не знает, как и в какой части в этом токене нарушены авторские права.

В отчёте отмечается, что децентрализованная природа NFT и блокчейн-сетей усложняет любые попытки обеспечить соблюдение прав на товарные знаки.

«В исследовании отмечается "широко распространённая обеспокоенность тем, что покупатели и продавцы NFT не знают, какие части авторского права задействованы при создании, маркетинге и передаче токенов", и что эти токены могут использоваться для содействия нарушению авторских прав или товарных знаков», — сказано в отчёте ведомств.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#авторское право
,
#NFT
,
#сша
,
#закон