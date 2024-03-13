В США заявили о постоянном нарушении авторских прав на площадках, торгующих NFT

В отчёте сказано, что действующие американские законы об интеллектуальной собственности достаточно надёжны, чтобы бороться с нарушением авторских прав или товарных знаков в NFT. Однако объём нарушения авторских прав беспрецедентно огромный.

Проблема в том, что при создании, а особенно покупке цифрового сертификата подлинности, передающего право собственности на коллекционную вещь, покупатель зачастую не знает, как и в какой части в этом токене нарушены авторские права.

В отчёте отмечается, что децентрализованная природа NFT и блокчейн-сетей усложняет любые попытки обеспечить соблюдение прав на товарные знаки.

«В исследовании отмечается "широко распространённая обеспокоенность тем, что покупатели и продавцы NFT не знают, какие части авторского права задействованы при создании, маркетинге и передаче токенов", и что эти токены могут использоваться для содействия нарушению авторских прав или товарных знаков», — сказано в отчёте ведомств.