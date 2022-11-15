В США заявили о серьёзной нехватке боеприпасов

По словам Ларсона, подобные контракты — необходимость, так как в противном случае США ждёт серьёзный дефицит боеприпасов из-за регулярного снабжения Украины. Эксперт отметил, что даже и этих контрактов может быть недостаточно — необходимо в целом расширять промышленную базу страны для покрытия всех потребностей армии.

Ларсон напомнил о двух проигрышных ситуациях, возникших из-за снарядного голода. Одна из ситуаций произошла в 1915 году с британцами, в результате чего королевская армия потерпела сокрушительное поражение при в битве за Обер-Ридж. Итог — смена правительства. Вторая ситуация случилась с ВВС США, когда возникла нехватка высокоточных управляемых ракет. В результате, по словам обозревателя, от США отвернулись партнёры по борьбе с «Исламским государством»*.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.