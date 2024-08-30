В США заявили о слабом развитии спутниковой разведки

Несмотря на развитие коммерческой индустрии, она всё ещё не может удовлетворить растущие потребности американских военных в тактической разведке. Тактическая разведка подразумевает сбор и анализ данных для принятия оперативных решений на поле боя.

Об этом рассказал бывший глава коммерческих операций в Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) Дэвид Готье. Он указал на стратегическую важность доступа к спутникам, способным предоставлять разведданные в режиме реального времени.

Как подчеркнул Готье, правительство США владеет и управляет своими спутниками для тактической разведки, однако отсутствие доступа к коммерческим спутникам может поставить их в невыгодное положение перед противниками.

По информации портала SpaceNews, Национальное разведывательное управление (NRO), отвечающее за получение коммерческих изображений для правительства США, в настоящее время инвестирует около $4 млрд в течение 10 лет в коммерческие электронно-оптические изображения. Готье утверждает, что этого финансирования недостаточно для обеспечения конкурентоспособности США в этом секторе. Он предположил, что бюджет должен быть ближе к $40 млрд для адекватной поддержки отрасли и её интеграции в военные действия.