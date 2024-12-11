В США заявили о создании космического альянса с Японией для борьбы с Китаем

Космическое сотрудничество включает в себя развитие общих возможностей по наблюдению за космическими объектами для отслеживания всё более сложных китайских спутников, которые способны динамически изменять свои орбиты. Об этом, выступая на конференции по космической технике, заявил бригадный генерал Энтони Масталир, командующий Космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе.

По его словам, двусторонние отношения США и Японии вступают в новую фазу после недавнего создания Космических сил США в Японии — нового командования, расположенного на авиабазе Йокота. Масталир подчеркнул стратегическую важность союзов в Индо-Тихоокеанском регионе для «поддержания мира и стабильности».

Космическое сотрудничество двух стран предполагает, что атаки на спутники и другие объекты космической инфраструктуры могут вызвать ответные меры коллективной обороны.

«Наши союзники и партнёры признают, что безопасная и доступная космическая сфера жизненно важна для коллективной обороны, экономического роста и технологических инноваций», — заявил Масталир.