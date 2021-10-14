В США заявили о всё большей смертоносности кибератак

По словам чиновника, которые приводит портал Futurism со ссылкой на интервью Майоркаса изданию USA Today, кибератаки становятся всё более опасными и злонамеренными. Какая-то часть хакеров уже не гонится за финансовой выгодой, а совершает кибератаки ради нанесения вреда людям, в том числе для убийства.

В подтверждение своих слов Майоркас рассказал о двух связанных событиях: одновременном отключении газа на Восточном побережье, из-за взлома компьютерной инфраструктуры газораспределительной системы, и попытки отравить воду в водоочистном сооружении в Олдсмаре во Флориде. Во втором случае хакер действовал по-настоящему изощрённо и с прямым намерением унести человеческие жизни: он попытался увеличить количество гидроксида натрия — щёлочи — в 100 раз. Этот химикат смертельно опасен в больших концентрациях в неразбавленном виде.

По мнению Майоркаса, первая атака была отвлекающим манёвром, т.е. хакеры действовали слаженно и по сценарию. Из какой страны действовали злоумышленники, чиновник не уточнил.

«Попытка взлома этого водоочистного сооружения продемонстрировала серьёзный риск, который представляет собой злонамеренная киберактивность для здоровья и безопасности населения. Атаки становятся всё более частыми и серьёзными, и кибербезопасность должна быть приоритетом для всех нас», — сказал Майоркас.

Слова американского силовика перекликаются с позицией зампреда Совета безопасности России Юрия Кокова, призвавшего мировое сообщество перейти от рассуждений о кибербезопасности к принятию конкретных решений и конвенций.