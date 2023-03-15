В США заявили о желании защитить обломки беспилотника МQ-9, но признались, что пока не нашли их

По словам Кирби, предприняты конкретные шаги, чтобы обломки БПЛА не попали «в чужие руки». Он подчеркнул, что США не допустят, чтобы фрагменты беспилотника попали к кому-либо, кроме военных США.

При этом пресс-секретарь Пентагона признал, что пока они не нашли следы MQ-9.

«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас. Предприняты шаги по защите нашего имущества касательно этого конкретного дрона», — уточнил Кирби.