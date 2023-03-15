В США заявили о желании защитить обломки беспилотника МQ-9, но признались, что пока не нашли их

В США заявили о желании защитить обломки беспилотника МQ-9, но признались, что пока не нашли ихОб этом заявил Пентагон
Контр-адмирал военно-морского флота США в отставке, пресс-секретарь Министерства обороны США и помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби заявил, что ведомство принимает меры по обеспечению безопасности обломков упавшего в Чёрное море беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец»).
Фото: Wall.alphacoders.com
По словам Кирби, предприняты конкретные шаги, чтобы обломки БПЛА не попали «в чужие руки». Он подчеркнул, что США не допустят, чтобы фрагменты беспилотника попали к кому-либо, кроме военных США.
При этом пресс-секретарь Пентагона признал, что пока они не нашли следы MQ-9.
«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас. Предприняты шаги по защите нашего имущества касательно этого конкретного дрона», — уточнил Кирби.