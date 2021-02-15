В США заявили об отработке российскими Ту-160 атаки военной базы НАТО

Так, отечественные стратегические ракетоносцы Ту-160, пролетевшие над акваториями сразу нескольких морей, якобы отработали нанесение удара по базе НАТО, пишет американский Forbes. На это автора материала натолкнул тот факт, что самолёты пролетели по нетипичному для них маршруту.

Также он заявил, что уничтожение военной инфраструктуры НАТО в Исландии силами России может произойти лишь при помощи именно Ту-160. Связано это с тем, что данная модель ракетоносца — единственная, способная достичь Исландии и кружить вокруг неё, избегая зоны действия ПВО и истребительной авиации.