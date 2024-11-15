В США заявили разногласиях с Россией об утечке воздуха на МКС

Согласно порталу SpaceNews, технические команды NASA и Роскосмоса до сих пор расходятся в видении причин утечки воздуха в тамбуре (промежуточной камере) служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС под названием PrK, который отделяет стыковочный узел от остальной части модуля. Утечка существовала несколько лет, экипажи регулярно её устраняли, изолируя PrK от остальной части станции, когда не требовался доступ к грузовому космическому кораблю «Прогресс», пристыкованному к порту.

Председатель Консультативного комитета и заместитель администратора NASA, бывший астронавт Боб Кабана указал, что российские инженеры уверены, «что трещины, вероятнее всего, вызваны высокой циклической усталостью от микровибраций». В NASA же считают, что «здесь играют роль несколько факторов, включая давление и механическое напряжение, остаточное напряжение, свойства материала модуля и воздействие окружающей среды».

Но время идёт, и проблему необходимо решать. Однако NASA и Роскосмос продолжают расходиться во мнениях и относительно серьёзности утечки воздуха. Это, по мнению специалистов агентства, может привести к «катастрофическому отказу» части российского модуля.