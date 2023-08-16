В США заявили, в Сингапуре сделали: появились правила регулирования стейблкоина

В США заявили, в Сингапуре сделали: появились правила регулирования стейблкоинаПривязанного к местной валюте и стран G10
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) приняло правила регулирования моновалютных цифровых активов стейблкоин, которые привязаны к валюте государств. В данном случае стейблкоин привязан к сингапурскому доллару или валютам государств «Большой десятки» (G10).
Правила регулирования этих активов строгие. Регулятор будет контролировать хранение в низкорисковых и высоколиквидных активах резервов, поддерживающих стейблкоин. Размер резервов в обязательном порядке должен равняться или превышать объём стейблкоинов, находящихся в обращении.
Пользователи криптовалюты должны получать исчерпывающую информацию о механизмах поддержания стоимости токенов, права держателей активов и результаты аудита резервов.
«Нормативная база в отношении стейблкоинов преследует целью облегчение их использования как надёжного цифрового средства обмена, а также в виде связующего звена между традиционными и криптовалютными активами», — заявила заместитель управляющего MAS Хо Херн Шин.