В США заявили, в Сингапуре сделали: появились правила регулирования стейблкоина

Правила регулирования этих активов строгие. Регулятор будет контролировать хранение в низкорисковых и высоколиквидных активах резервов, поддерживающих стейблкоин. Размер резервов в обязательном порядке должен равняться или превышать объём стейблкоинов, находящихся в обращении.

Пользователи криптовалюты должны получать исчерпывающую информацию о механизмах поддержания стоимости токенов, права держателей активов и результаты аудита резервов.

«Нормативная база в отношении стейблкоинов преследует целью облегчение их использования как надёжного цифрового средства обмена, а также в виде связующего звена между традиционными и криптовалютными активами», — заявила заместитель управляющего MAS Хо Херн Шин.