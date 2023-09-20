В США женщина съела тиляпию с рынка и потеряла все четыре конечности

Эта инфекция может передаваться через сырую или недостаточно прожаренную рыбу. Лаура купила тиляпию на местном рынке, приготовила и съела её. Вскоре её состояние резко ухудшилось.

Врачи были вынуждены ампутировать все четыре конечности Лауры из-за развившегося сепсиса и почечной недостаточности. «Это могло случиться с каждым из нас», — сказала подруга Лауры, Анна Мессина.

Она добавила, что Лаура была введена в медицинский коматоз, и её состояние было крайне тяжёлым.

Специалисты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что бактерия Vibrio vulnificus особенно опасна для людей с ослабленной иммунной системой.

Сообщается, что семья и друзья Лауры собрали через GoFundMe более $95 000 на медицинские расходы.