В США знаменитую фармкомпанию засудили из-за производства канцерогенного гербицида

К выплате такой суммы производителя приговорил суд присяжных в Пенсильвании. Суд тянется с осени 2023 года.

На фоне этих новостей акции Bayer упали на 5,7%. Всего с момента покупки активов компанией Monsanto, одним из американских подразделений корпорации Bayer AG в 2018 году, акции потеряли 70% стоимости.

Всего в ходе судебных тяжб компания должна будет выплатить $2 млрд судебного штрафа и ещё $250 млн различных издержек, включая выплату фермеру. При этом гендиректор Bayer Билл Андерсон надеется на положительный для компании исход дела: по его словам, Bayer AG выиграла 10 из последних 16 судов.