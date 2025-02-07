В США звонящие от лица регулятора мошенники начали звонить… сотрудникам ведомства

Со своей стороны, Telnyx отрицает все обвинения и утверждает, что FCC ошибается. Однако у регулятора имеются доказательства. В частности, речь идёт о том, что звонки были совершены с аккаунтов, зарегистрированных на фиктивные имена абонентов, якобы находящихся в США и Канаде, но с IP-адресами из Шотландии и Англии.

Звонившие использовали заранее записанные сообщения с искусственными голосами, представляясь «группой по предотвращению мошенничества» FCC. Целью звонков, по мнению Бюро по обеспечению правопорядка FCC, было запугивание, угрозы и обман. У одной их жертв обмана даже потребовали заплатить $1000 подарочными картами Google, чтобы человек смог избежать тюремного заключения. Но у FCC нет и никогда не было такого подразделения.

В период с 6 по 7 февраля 2024 мошенники совершили 1797 ложных звонков, прежде чем Telnyx прекратила действие их счетов. По иронии судьбы, многочисленными целями этих мошенников стали более десятка сотрудников FCC и членов их семей, которым звонили ни их личные и рабочие телефонные номера.