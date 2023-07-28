В Старой Руссе нашли «материализованную молнию»

Участники Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета обнаружили на Пятницком раскопе в слое XII века кремнёвый наконечник стрелы. Однако, по оценкам, его возраст составляет не меньше 2,5 тысячи лет.

Видимо, в XII веке его нашли, подобрали и стали носить в качестве оберега, предполагает один из исследователей, старший преподаватель кафедры истории России и археологии НовГУ Кирилл Самойлов. По его словам, в то время такие наконечники считались буквально материализованной молнией, обладающей магическими свойствами, и назывались «громовыми стрелами».

Также археологи нашли крупную подвеску из раковины каури — моллюсков, которые водятся в Индийском океане. По мнению ученых, это может быть паломническая реликвия из Святой Земли аналогично найденной в Старой Руссе раковине, являвшейся сувениром из города Сантьяго-де-Компостела в Испании, где находится гробница святого Иакова.