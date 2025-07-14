Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2025, 21:35
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В Ставропольском округе закрыли прокат электросамокатов

Решение принято по итогам голосования жителей
В Изобильненском округе Ставропольского края прекратил работу прокат электросамокатов. Услуга больше не доступна в городе Изобильном и поселке Солнечнодольске. Такое решение приняли после опроса местных жителей, большинство из которых выступили за запрет этого вида транспорта.
В Ставропольском округе закрыли прокат электросамокатов
© Kelly Sikkema

Глава округа Роман Коврыга сообщил, что 63% участников голосования поддержали полный запрет электросамокатов. Еще 33% респондентов высказались за ограничение их скорости до 20 км/ч, и только 4% хотели сохранить существующие правила.

Инициатива по регулированию использования средств индивидуальной мобильности поступила от губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. До принятия краевого закона он поручил муниципалитетам самостоятельно решать этот вопрос. Изобильненский округ стал одним из первых, где прокат электросамокатов полностью прекратил работу.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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