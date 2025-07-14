В Ставропольском округе закрыли прокат электросамокатов

Глава округа Роман Коврыга сообщил, что 63% участников голосования поддержали полный запрет электросамокатов. Еще 33% респондентов высказались за ограничение их скорости до 20 км/ч, и только 4% хотели сохранить существующие правила.

Инициатива по регулированию использования средств индивидуальной мобильности поступила от губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. До принятия краевого закона он поручил муниципалитетам самостоятельно решать этот вопрос. Изобильненский округ стал одним из первых, где прокат электросамокатов полностью прекратил работу.