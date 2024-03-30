В столице появится больше камер для фиксации нарушений ПДД

В Москве могут увеличить количество камер для автоматического обнаружения нарушений при использовании электросамокатов и электровелосипедов. Это было заявлено Максимом Ликсутовым, заммэром по транспорту.

Камеры с новой технологией успешно прошли тестирование, автоматически обнаруживая опасные действия и передавая информацию операторам проката. Нарушителям грозят наказания, включая блокировку аккаунтов, а количество камер может быть увеличено по мере необходимости.

В этом сезоне все арендные электросамокаты и велосипеды будут оснащены специальными укрупнёнными номерами. Также рассматривается вопрос контроля за электровелосипедами курьеров. Камеры ЦОДД будут отслеживать нарушения на участках с высокой поездочной активностью и там, где происходят аварии.