В столице США подросткам начали дарить наушники Apple за вакцинацию

Наука и технологии
Сегодня в 09:23
В столице США подросткам начали дарить наушники Apple за вакцинациюА также разыгрывать среди привившихся планшеты iPad и стипендию на обучению в колледже
Внезапно, в США решили популяризировать вакцинацию от COVID-19 необычным способом. Так, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о раздаче бесплатных наушников Apple AirPods тем подросткам, которые привились от коронавируса.
Речь идёт о детях в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились первой дозой вакцины в определённых средних школах региона. Как пишет Gizmodo, в качестве дополнительного способа привлечь подростков к процессу, еженедельно будет проводиться розыгрыш 8 наборов, состоящих из iPad и наушников, а также двух стипендий для обучения в колледже в размере 25 тыс долларов.
Сообщается, что вакцинация подростков продлится в период с 7 августа по 30 сентября 2021 года. При этом еженедельные розыгрыши дополнительных призов начнутся уже 30 августа.