В столице США подросткам начали дарить наушники Apple за вакцинацию

Речь идёт о детях в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились первой дозой вакцины в определённых средних школах региона. Как пишет Gizmodo, в качестве дополнительного способа привлечь подростков к процессу, еженедельно будет проводиться розыгрыш 8 наборов, состоящих из iPad и наушников, а также двух стипендий для обучения в колледже в размере 25 тыс долларов.