В столице заканчиваются свободные мощности для ИТ-систем

На рынке дата-центров Москвы и Санкт-Петербурга зафиксирован острый дефицит мощностей для крупных клиентов. Как сообщили исследователи iKS-Consulting и оператор 3data, практически все доступные площадки, введённые в эксплуатацию в последние годы, уже заняты. Стоимость аренды места для IT-оборудования (colocation) за год выросла на 31,4% в московском регионе и на 10,9% в ленинградском. Сейчас аренда одной стойки в Москве обходится в среднем в 146,6 тыс. рублей, а в Петербурге — в 96,1 тыс. рублей.

Девелоперы не спешат строить новые центры из-за высоких затрат и длительного срока окупаемости. На фоне сложной ситуации с подключением к электросетям и дороговизной финансирования, рынок сталкивается с дефицитом свободных мощностей. В Selectel подчеркнули, что спрос на IT-инфраструктуру активно растёт из-за развития продуктов с искусственным интеллектом, которые требуют значительно больше энергии. Серверные стойки для таких задач могут потреблять до 40 кВт, что в несколько раз больше обычных мощностей.

В регионах также отмечается повышенный интерес к дата-центрам. В РТК-ЦОД объяснили это ростом доверия к крупным провайдерам и популярностью модульных решений, которые быстрее строятся и требуют меньших вложений. Аналитики NF Group прогнозируют, что в 2025 году спрос продолжит превышать предложение, а основные новые объекты в Москве будут запущены лишь к 2026–2027 годам. На этом фоне компании всё чаще рассматривают создание собственных корпоративных ЦОД, чтобы избежать зависимости от аренды.