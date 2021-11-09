В странах с засушливым климатом начала резко заканчиваться вода

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В странах с засушливым климатом начала резко заканчиваться водаИ страшные засухи — уже не фантастика
Учёные из Стэнфордского университета спрогнозировали различные климатические сценарии, согласно которым в странах с засушливым климатом будет повышение средней температуры в три раза, а водные ресурсы уменьшатся 3-4 раза.
В первую очередь это касается центральной, западной и южной Африки. Прогнозы составлялись на основе затяжной засухи 2018 года в ЮАР, когда у жителей многих регионов этой страны долго не было доступа к природной питьевой воде. Причём тенденция к уменьшению объёма регулярных осадков и воды наблюдается уже сейчас.
На этом основании учёные предположили, что вполне вероятна засуха «Судного дня», когда в регионах с засушливым климатом может не остаться воды. Из-за развивающегося изменения климата вероятность таких засух увеличится в 5-6 раз.
Источник: Climatic Change