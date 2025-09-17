В структуре околоземного астероида Рюгу учёные обнаружили следы жидкой воды

Астероид Рюгу имеет диаметр около 9 км, совершает полный оборот вокруг Солнца за 474 дня. Орбита этого объекта иногда пересекается с орбитой Земли, однако вероятность столкновения с нашей планетой крайне мала.

В 2018–2019 годах японский космический аппарат «Хаябуса-2» исследовал Рюгу и собрал образцы пород. Эти образцы были успешно доставлены на Землю в 2020 году.

Анализ образцов показал наличие химических признаков, указывающих на присутствие воды. Исследователи изучили радиоактивные элементы: лютеций (Lu-176) и гафний (Hf-176). Оказалось, что содержание Hf-176 значительно превышает ожидаемое, что может свидетельствовать о наличии жидкой воды, которая смыла часть лютеция.

Предполагается, что вода могла попасть на Рюгу в результате столкновения с другим астероидом. В результате этого удара астероид раскололся, а лед внутри него растаял и просочился сквозь скальные породы.

Учёные также установили, что астероиды способны сохранять замёрзшую воду на протяжении миллиардов лет, что значительно дольше, чем предполагалось ранее. По мнению исследователей, такие астероиды могли сыграть ключевую роль в доставке воды на Землю в значительных объёмах.