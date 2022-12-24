В структуре «Роскосмоса» появятся молодёжные лаборатории и конструкторские бюро

Эти подразделения будут объединены в подведомственный институт. По словам Борисова, для молодых специалистов создадут, кроме того, что необходимые, при этом ещё и нетипичные условия труда — учёные позволят себе выход за стандартизированные рамки, допускаются творчество и свобода в принятии решений.

Всё это делается ради работы над инновационными проектами, которые необходимы для развития российской космической отрасли: новейшей техники, углубления цифровизации отрасли, поиска путей модульности и стандартизации для упрощения и ускорения развития научного космоса.

Планируется создание 5–6 команд из молодых специалистов.

«Мы обсуждаем создание пяти-шести прорывных коллективов для решения приоритетных задач. Роскосмос планирует создать для них нетипичные условия работы — не только материальные, но и дать им возможность отойти от общепризнанного порядка проведения работ, нормативных отграничений», — заявил глава «Роскосмоса»