В Свердловской области запустят производство серверного оборудования

На «Форуме будущего», который проходит в Екатеринбурге, обсуждается идея создания собственного производства серверного оборудования в Свердловской области. На одной из секций, посвящённой импортозамещению в IT, Станислав Лунин, основатель компании ИТ Альянс, отметил, что как государственным, так и частным компаниям срочно требуется серверное оборудование, и в текущих условиях российские производители не справляются с этой задачей.

Лунин указал на дисбаланс на рынке радиоэлектронной продукции, поскольку большинство производств сосредоточены в Центральной России и Краснодарском крае. Он подчеркнул, что запуск такого производства на Урале помог бы удовлетворить потребности региона и соседних областей, повысил бы конкуренцию, а значит, и снизил бы цены. По его словам, это также поспособствует технологическому суверенитету страны и объединит опыт специалистов в этой области.

Данил Лихачев, начальник отдела эксплуатации и развития инфраструктуры министерства цифрового развития и связи Свердловской области, подтвердил, что в регионе нет компаний, занимающихся производством серверного оборудования в промышленных масштабах. Он добавил, что вопрос создания такого производства требует поддержки со стороны первых лиц региона. Лихачев высказал мнение, что если инвестор официально обратится в правительство с предложением, ему обязательно окажут помощь, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность области.