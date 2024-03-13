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Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 14:30
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В светофоры предложили добавить новый цвет

Для повышения безопасности
Исследования показали, что добавление белого света на светофорах может увеличить скорость движения транспорта и повысить безопасность как для автомобилей, так и для пешеходов.
В светофоры предложили добавить новый цвет

© Ferra.ru

Традиционные красный, зеленый и желтый цвета на светофорах используются уже столетие. Однако с развитием автономных транспортных средств появилась необходимость в новом подходе. Команда исследователей из Университета штата Северная Каролина предложила добавить четвертый, белый свет на светофорах, чтобы оптимизировать движение транспорта на перекрестках.

В их модели автономные транспортные средства координируют движение автомобилей, а теперь также учитывают пешеходов. Результаты исследования показали улучшение скорости движения на перекрестках на 25% как для автомобилей, так и для пешеходов.

Хотя практическое внедрение такой системы требует значительных усилий и инвестиций, исследователи уже готовятся к тестированию в реальных условиях. Главной задачей остается убедить водителей в необходимости доверия новому сигналу и адаптировать его для пешеходов.