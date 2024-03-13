В светофоры предложили добавить новый цвет

Традиционные красный, зеленый и желтый цвета на светофорах используются уже столетие. Однако с развитием автономных транспортных средств появилась необходимость в новом подходе. Команда исследователей из Университета штата Северная Каролина предложила добавить четвертый, белый свет на светофорах, чтобы оптимизировать движение транспорта на перекрестках.

В их модели автономные транспортные средства координируют движение автомобилей, а теперь также учитывают пешеходов. Результаты исследования показали улучшение скорости движения на перекрестках на 25% как для автомобилей, так и для пешеходов.

Хотя практическое внедрение такой системы требует значительных усилий и инвестиций, исследователи уже готовятся к тестированию в реальных условиях. Главной задачей остается убедить водителей в необходимости доверия новому сигналу и адаптировать его для пешеходов.