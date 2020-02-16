В свежем обновлении Windows 10 нашли критические ошибки

Известно, что свежее обновление Windows 10 KB4524244 стало доступным для определенных компьютеров еще 11 февраля. Сообщается, что оно было направлено на усовершенствование системы безопасности для всех модификаций операционной системы, которые поддерживаются компанией на сегодняшний день. Кроме того, обновление должно было ликвидировать недостаток в сторонних менеджерах загрузки, разработанных производителями компьютеров. Но пользователи версий, созданными HP и Apple начали жаловаться на сбои, неожиданные перезагрузки, а также замедления и полное отсутствие функционирования. Отмечается, что такие проблемы характерны и для компьютеров других производителей.

На данный момент представители компании подтвердили присутствие в обновлении критических ошибок. Кроме того, компания заявила, что представит улучшенную модификацию, которая будет реализована при помощи партнёров-производителей, посоветовав пользователям уничтожить проблемную версию обновления.