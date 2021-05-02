В «Связном» стартовала большая распродажа техники со скидками до 50%

В акции представлены смартфоны, беспроводные наушники, «умные» часы и прочие гаджеты. Так, например стоимость Xiaomi Redmi 9 в модификации на 32 ГБ внутренней памяти упала до 10 490 рублей.

В то же время, наушники Apple AirPods Pro продаются за 19 999 рублей вместо прежних 24 999. А Apple AirPods в футляре с возможностью беспроводной зарядки доступны за 15 999, тогда как в обычное время их продают за 19 999.

Стоимость «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3, в свою очередь, упала с 29 990 рублей до 22 490.

Ознакомиться со всеми ассортиментом устройств, доступных со скидками, можно по этой ссылке.