Наука и технологии
Сегодня в 12:16
В «Связном» стартовала большая распродажа техники со скидками до 50%
До 31 мая
Российский ритейлер «Связной» запустил большую майскую распродажу техники. Размер максимальной скидки достигает 50%.
В акции представлены смартфоны, беспроводные наушники, «умные» часы и прочие гаджеты. Так, например стоимость Xiaomi Redmi 9 в модификации на 32 ГБ внутренней памяти упала до 10 490 рублей.
В то же время, наушники Apple AirPods Pro продаются за 19 999 рублей вместо прежних 24 999. А Apple AirPods в футляре с возможностью беспроводной зарядки доступны за 15 999, тогда как в обычное время их продают за 19 999.
Стоимость «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3, в свою очередь, упала с 29 990 рублей до 22 490.
Ознакомиться со всеми ассортиментом устройств, доступных со скидками, можно по этой ссылке.