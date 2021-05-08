В "Связном" стартовала распродажа бытовой техники

Так, робот-пылесос Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner можно ухватить за 16 990 рублей вместо прежних 19 990. Он поддерживает сухую и влажную уборку, способен составить план помещения и может работать по расписанию. Управлять им можно с помощью смартфона.

Моющий Thomas Mokko XT, в свою очередь, предлагается за 19 690 вместо прежних 25 990 рублей.

За 3 990 рублей можно купить отпариватель Endever. В обычное время его продают за 5 090 рублей.

Также в распродажу участвуют и утюги. Например модель Scarlett SC-SI30P18 можно купить за 930 рублей.

Ознакомиться со всем ассортиментом товаров, которые участвуют в акции, можно по этой ссылке.