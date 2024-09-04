В Таиланде появится 100-метровый небоскреб Porsche

Новый проект, который получил название Porsche Design Tower Bangkok, станет уникальным сочетанием инновационного дизайна и высококлассных жилых пространств. Высота здания составит около 100 метров, а завершение строительства планируется к концу 2028 года.

В небоскрёбе будет 22 элитных апартамента, среди которых дуплексы и квадруплексы площадью от 525 до 1135 квадратных метров.