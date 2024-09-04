В Таиланде появится 100-метровый небоскреб Porsche

Опубликовано 04 сентября 2024, 08:411 мин.
В Таиланде появится 100-метровый небоскреб PorscheПо-настоящему масштабное сооружение
В Бангкоке начнётся строительство первого в Азии небоскрёба под брендом Porsche Design.
Новый проект, который получил название Porsche Design Tower Bangkok, станет уникальным сочетанием инновационного дизайна и высококлассных жилых пространств. Высота здания составит около 100 метров, а завершение строительства планируется к концу 2028 года.
В небоскрёбе будет 22 элитных апартамента, среди которых дуплексы и квадруплексы площадью от 525 до 1135 квадратных метров.
Эти «небесные виллы» станут эталоном роскоши и будут стоить от $15 до 40 млн. Одной из ключевых особенностей здания станет интеграция частных гаражей для коллекции автомобилей владельцев, что подчёркивает внимание к деталям и уникальность проекта.
Фасад небоскрёба будет оснащён автоматизированной системой, позволяющей сочетать внутреннее и внешнее пространство.