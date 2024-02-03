В Таиланде задержали российских преступников за вымогательство криптовалюты

Супружескую пару из Белоруссии похитили неизвестные при входе в местный ресторан, и увезли их в фургоне. Злоумышленники потребовали от этих людей $901 тысячу в криптовалюте, а когда получили деньги, отпустили похищенных.

Позже гражданин Белоруссии обратился в полицию Пхукета, и подозреваемые были задержаны: двое в гостинице, двое в аэропорту при попытке покинуть Таиланд, а последнего, скорее всего организатора, поймали позже.